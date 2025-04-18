Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ и поставил личное достижение

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Спортсмен отличился в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

На этой игре хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897. Так он повторил рекорд НХЛ по числу голов в одном чемпионате среди спортсменов в возрасте от 39 лет. В нынешнем сезоне хоккеист забросил 44 шайбы.

Ранее стало известно, что шведский нападающий Никлас Бэкстрем подарил Овечкину козленка по случаю празднования рекорда россиянина. В английском языке слово goat, означающее «козел», могут использовать как аббревиатуру от greatest of all time — «величайший на все времена».

Также спортсмену в честь рекорда подарили золотую клюшку и скульптуру с его лицом. Без подарков не остались и родные Овечкина. Жена получила драгоценное украшение, а мать — премиальные часы.