Российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили золотую клюшку в честь рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Торжественная церемония прошла перед встречей против «Каролины Харрикейнз».

Также россиянину вручили скульптуру с его портретом. Хоккеисту и его маме подарили премиальные часы, а жене — драгоценное украшение. Сыновья Овечкина также получили золотые клюшки.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место в истории лиги по этому показателю, обойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Ранее жена Гретцки Джанет Джонс подарила жене Овечкина Анастасии Шубской уникальное кольцо с восемью бриллиантами после 895-го гола хоккеиста. Украшение оценивается примерно в 280 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей).