Овечкину подарили козленка на праздновании по случаю рекорда

Шведский нападающий Никлас Бэкстрем подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину козленка по случаю празднования рекорда россиянина. Об этом сообщил журналист The Hockey News Сэмми Силбер.

«Мы дарим тебе козла», — сказал швед.

В английском языке слово goat, означающее «козел», может использоваться как аббревиатура от greatest of all time — «величайший на все времена».

На прошлой неделе Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Россиянин опередил канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету Овечкина — 895 заброшенных шайб.

Капитану «Вашингтона» в честь рекорда подарили золотую клюшку и скульптуру с его портретом. Его жена получила драгоценное украшение, а мать — премиальные часы.