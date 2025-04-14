Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой рекорд по забитым шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче против «Коламбуса» он забросил 896-ю шайбу, сообщили на сайте НХЛ.

Очередной гол форварда стал 43-м в сезоне. В текущем регулярном чемпионате «Вашингтону» предстоит сыграть еще два матча.

Овечкин 6 апреля завоевал титул лучшего бомбардира в истории НХЛ, забив 895-ю шайбу во время игры против «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин смог обогнать канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого держался более 31 года.

Капитану «Вашингтона» в честь достигнутого рекорда подарили золотую клюшку и скульптуру с его портретом. Его жена получила в подарок от супруги Гретцки уникальное кольцо с восемью бриллиантами. Стоимость украшения оценивается примерно в 280 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей).