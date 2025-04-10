Жена Гретцки подарила супруге Овечкина уникальное кольцо с 8 бриллиантами

Супруга Уэйна Гретцки Джанет Джонс подарила жене Александра Овечкина Анастасии Шубской уникальное кольцо с бриллиантами после его 895-го гола в НХЛ. Об этом канадский хоккеист рассказал в беседе с изданием The Athletic .

Жена Гретцки вспомнила о том, как он побил рекорд Горди Хоу по голам, а его супруга Коллин тогда подарила ей браслет.

«Месяц назад моя жена Джанет сказала: „Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить его жене что-то уникальное“. Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами», — сказал канадец.

Джонс подарила Шубской кольцо стоимостью 280 тысяч долларов (более 24 миллионов рублей).

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Свой легендарный гол он разделил со своей матерью. Отца хоккеиста не стало в 2023 году.

Ранее Овечкин провел тренировку для 895 школьников. Так клуб «Вашингтон Кэпиталз» отпраздновал рекорд российского хоккеиста.