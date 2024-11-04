«Отсутствие матки и микропенис». Олимпийскую чемпионку по боксу Хелиф раскрыли в качестве мужчины

Le correspondant: медкарта чемпионки по боксу Хелиф показала, что она мужчина

Результаты медицинских тестов и обследований Олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф показали, что она мужчина. Об этом сообщило издание Le correspondant со ссылкой на журналиста Джаффара Айта Аудиа, в распоряжении которого оказалась медицинская карта спортсменки.

По данным корреспондента, в отчетах проверявших Хелиф эндокринологов говорится о генетической аномалии, которая привела к нарушению метаболизма тестостерона. Но обычно такой диагноз ставят только мальчикам. Этот сбой мешает нормальному формированию первичных половых признаков у эмбрионов мужского пола, поэтому после рождения такому мальчику присваивают женскую идентичность.

Установить истинный пол можно только в ходе дальнейшего обследования, которое покажет отсутствие матки и яичников, а также наличие предстательной железы. Аудиа подчеркнул, что это полная клиническая картина Иман Хелиф, которую воспитывали как девочку.

«Результаты „МРТ органов малого таза „показали отсутствие матки, наличие“ половых желез в паховых каналах, слепое влагалище и микропенис в виде увеличенного клитора», — процитировали авторы материала документы, приложив скрины.

Журналисты подчеркнули, что из-за этих фактов нельзя считать Иман Хелиф женщиной.

Авторы обратились к руководству Международного олимпийского комитета с призывом ответить на вопрос, каким образом спортсменка прошла квалификацию и медицинский осмотр.

Иман Хелиф попала в центр скандала на Олимпийских играх в Париже после того, как ее соперница из Италии Анжела Карини ушла с ринга в слезах, отказавшись продолжать бой, заявив, что не может оказать достойное сопротивление мужчине.

После победы на международных соревнованиях Хелиф столкнулась с буллингом в социальной сети X (бывший Twitter). Не стерпев такого обращения спортсменка через своего адвоката подала иск, чтобы привлечь всех участников травли к ответственности. В число ответчиков попали владелец платформы Илон Маск, кандидат в президенты США Дональд Трамп и писательница Джоан Роулинг.