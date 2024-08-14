Боксерша Хелиф обиделась на твиты и решила судиться с соцсетью X

После победы на Олимпийских играх в Париже боксерша из Алжира Иман Хелиф решила судиться из-за кибербуллинга. В иске она упомянула американского миллиардера Илона Маска, экс-президента США Дональда Трампа и писательницу Джоан Роулинг, сообщило Variety .

Жалобу, по словам адвоката провалившей гендерный тест спортсменки Набиля Буди, направили в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре. Иск подали против соцсети X, а значит, расследование могут начать против всех публиковавших твиты, в том числе и под псевдонимами.

«[Экс-президент США Дональд] Трамп написал твит, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования», — подчеркнул Буди.

Скандал вокруг победы Хелиф на ОИ в Париже предрекал абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю. Он предупреждал, что в центре его может оказаться Международный олимпийский комитет.