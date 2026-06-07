«Отнеситесь к нему как к Васе Пупкину». Плющенко ответил на критику в адрес сына

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана, после чего в Сети началась активная критика в его адрес. Об этом фигурист рассказал РИА «Новости» .

По его словам, он старается не обращать внимания на нападки.

«Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — попросил Плющенко.

Фигурист добавил, что у них с сыном все хорошо и после получения спортивного гражданства Азербайджана подросток продолжит тренироваться в России.

Ранее юный спортсмен говорил, что по-прежнему считает себя русским. Азербайджанское спортивное гражданство ему выдали на пять лет, и он надеется достойно представлять две страны на международной арене.