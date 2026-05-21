Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Об этом отец фигуриста сообщил РИА «Новости».
По словам Евгения, его 13-летний сын еще слишком мал и в сборной России не состоял.
«В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — пояснил фигурист.
Он назвал решение непростым, а для сына — ответственным и волнительным моментом. Плющенко выразил надежду на дружбу и поддержку России и Азербайджана в развитии фигурного катания.
Родители Александра — Евгений Плющенко и Яна Рудковская — в раннем детстве дали ему прозвище Гном Гномыч. Так мальчика и стали называть в соцсетях. Мать и отца часто критиковали за большую занятость сына и обвиняли в лишении ребенка детства.