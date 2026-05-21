Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Об этом отец фигуриста сообщил РИА «Новости» .

По словам Евгения, его 13-летний сын еще слишком мал и в сборной России не состоял.

«В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — пояснил фигурист.

Он назвал решение непростым, а для сына — ответственным и волнительным моментом. Плющенко выразил надежду на дружбу и поддержку России и Азербайджана в развитии фигурного катания.

Родители Александра — Евгений Плющенко и Яна Рудковская — в раннем детстве дали ему прозвище Гном Гномыч. Так мальчика и стали называть в соцсетях. Мать и отца часто критиковали за большую занятость сына и обвиняли в лишении ребенка детства.