Футболист сборной России оказался на грани ареста

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) оказался под угрозой ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, Баринов за последние полтора года свершил 703 нарушения на 642 тысячи рублей. Наибольшее количество штрафов футболисту выписали за непристегнутый ремень безопасности (120) и превышение скорости (388). Также спортсмен возил ребенка без детского кресла, ездил по обочине и полосе для автобуса.

Сроки оплаты штрафов уже истекли. Теперь Баринову грозят исправительные работы на срок до 50 часов, арест на 15 суток или штраф в два раза больше общей суммы задолженности.

Баринову 27 лет, в нынешнем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отдал три результативные передачи. Сейчас игрок находится в расположении сборной России, которая не может вернуться в Москву из Вьетнама из-за обрушившегося на страну тайфуна.