Сборная России всухую обыграла Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России выиграла у Вьетнама 3:0 в товарищеском матче в Ханое

Товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Вьетнама завершился победой россиян. Итогом прошедшей в Ханое встречи стал счет 3:0.

Первый мяч в ворота соперников послал на 24-й минуте Далер Кузяев, вторым отличился Тамерлан Мусаев. Он забил на 77-й минуте, а гол в составе сборной России стал для футболиста дебютным.

На 62-й минуте игрок принимающей стороны Ван Ву Тан загнал мяч в сетку на своей стороне поля.

В составе сборной России, кроме Мусаева, впервые на поле вышли Валентин Пальцев, Евгений Латышонок и Дмитрий Воробьев.

В субботу, 7 сентября, российской команде предстоит встреча с футболистами Таиланда.

Перед встречей со сборной Вьетнама у россиян сменился капитан. Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

По мнению главного тренера сборной Валерия Карпина, игры с соперниками из Вьетнама и Таиланда помогут российским футболистам собраться.