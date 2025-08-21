Олимпийская чемпионка по боксу ушла из спорта из-за гендерного скандала

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф заявила, что вешает перчатки на гвоздь из-за гендерного скандала. Об этом сообщил изданию Nice-Matin ее бывший менеджер Нассер Йесфах.

После прошлогодних Игр и скандала Хелиф попыталась перейти в профессиональный бокс, однако провела всего один бой из пяти предполагавшихся для этого. Затем она захотела вернуться на ринг, но провалила гендерное тестирование.

«Сейчас она все бросила. Она даже не начала заниматься снова, она больше не боксирует», — подчеркнул менеджер.

В 1/8 финала Олимпиады Хелиф победила Анджелу Карини. После поражения итальянка заявила, что заканчивает карьеру, поскольку очень быстро поняла, что не сможет драться с мужчиной.

В ноябре прошлого года медицинские тесты показали, что у Хелиф генетическая аномалия, которую диагностируют только мальчикам, а также нет матки и яичников, но есть простата. Таким образом, из-за этого спортсменку нельзя считать женщиной.

ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация