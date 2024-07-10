Песков объяснил, кто принимает решение об участии спортсменов в Олимпийских играх

Приглашенные на Олимпиаду спортсмены из России сами решают, ехать им на Игры или нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости» .

«Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он призвал с уважением относиться к договоренностям и решениям, которые есть у спортивных федераций.

Ранее приглашенные на Олимпийские игры в Париже российские борцы отказались от соревнований. Решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам совещания с тренерскими штабами сборных. Отказ от участия в Играх станет ответом на неспортивный принцип Международного олимпийского комитета.