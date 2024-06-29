«Унизительные условия». Российские дзюдоисты не поедут на Олимпиаду в Париже

«Матч ТВ»: дзюдоисты из РФ отказались выступать на Олимпиаде

Фото: Pxhere

Российские дзюдоисты, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, не выступят на Олимпиаде в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо Сергей Соловейчик. Его слова привел «Матч ТВ».

МОК допустил до участия в Играх четырех спортсменов из 17. В список вошли Элис Старцева, Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия», — подчеркнул Соловейчик.

Ранее стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпийских играх российских тхэквондистов. В комитете никак не объяснили такое решение.

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