Новые показания Квинси Промеса полиции не разгласят

Новые показания бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса по уголовному делу о нападении на двоюродного брата с ножом не подлежат разглашению. Об этом ТАСС заявил представитель офиса адвоката футболиста Герта-Яна Кноопса.

«Мы не можем это разглашать», — сказал он.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум статьям — о контрабанде наркотиков и нападении с ножом на двоюродного брата.

По первому делу его приговорили к шести годам тюрьмы, по второму делу — к 1,5 года тюрьмы. Промеса арестовали 29 февраля 2024 года в его доме в Дубае, а в июне 2025 года выслали в Нидерланды по запросу голландской прокуратуры.

Ранее амстердамский суд отклонил все ходатайства Промеса о допросе сотрудников правоохранительных органов и проведении проверки обнаруженных в смартфоне одного из фигурантов скриншотов.