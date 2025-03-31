НХЛ добавила Овечкина на логотипы в соцсетях

Национальная хоккейная лига обновила логотип, добавив на него изображение российского спортсмена Александра Овечкина. В этом можно убедиться, открыв страницу лиги в соцсети X.
На логотипе также видна стилизованная надпись «Великая погоня» — обыгрывается схожесть звучания слова «великий» и номера восемь, под которым играет Овечкин, на английском языке.
Ранее 39-летний хоккеист забросил шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз», которая стала для него 890-й в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, нападающему «Вашингтона» осталось всего пять голов. Согласно обновленному прогнозу, хоккеист сделает это 16 апреля в Нью-Йорке в игре против «Айлендерс».
Сам Овечкин назвал эту погоню за рекордом «классным временем» и признался, что наслаждается происходящим.
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