НХЛ добавила Овечкина на логотипы в соцсетях

Национальная хоккейная лига обновила логотип, добавив на него изображение российского спортсмена Александра Овечкина. В этом можно убедиться, открыв страницу лиги в соцсети X .

На логотипе также видна стилизованная надпись «Великая погоня» — обыгрывается схожесть звучания слова «великий» и номера восемь, под которым играет Овечкин, на английском языке.

Ранее 39-летний хоккеист забросил шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз», которая стала для него 890-й в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, нападающему «Вашингтона» осталось всего пять голов. Согласно обновленному прогнозу, хоккеист сделает это 16 апреля в Нью-Йорке в игре против «Айлендерс».

Сам Овечкин назвал эту погоню за рекордом «классным временем» и признался, что наслаждается происходящим.