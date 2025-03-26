Овечкин назвал классной погоню за Гретцки и призвал наслаждаться моментом

Овечкин — о погоне за Гретцки: это классное время, нужно им наслаждаться

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал приятным временем погоню за рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. Спортсмена процитировали на официальном сайте НХЛ .

«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — сказал он.

В ночь на среду «Вашингтон» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин забил гол в конце третьего периода, переведя матч в овертайм.

По словам спортсмена, он вместе с командой «рвал все жилы» в этой игре, и старания оказались не напрасны. У хоккеистов возникло чувство, словно идет матч плей-офф. Он назвал игру хорошей и отметил, что «физическая составляющая тоже соответствовала».

На счету Овечкина 889 шайб в карьере в чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить пять голов, чтобы догнать Грецки. Пресс-служба НХЛ спрогнозировала, что спортсмен при сохранении нынешней результативности побьет рекорд в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».