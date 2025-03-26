Овечкин назвал классной погоню за Гретцки и призвал наслаждаться моментом
Овечкин — о погоне за Гретцки: это классное время, нужно им наслаждаться
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал приятным временем погоню за рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. Спортсмена процитировали на официальном сайте НХЛ.
«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — сказал он.
В ночь на среду «Вашингтон» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин забил гол в конце третьего периода, переведя матч в овертайм.
По словам спортсмена, он вместе с командой «рвал все жилы» в этой игре, и старания оказались не напрасны. У хоккеистов возникло чувство, словно идет матч плей-офф. Он назвал игру хорошей и отметил, что «физическая составляющая тоже соответствовала».
На счету Овечкина 889 шайб в карьере в чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить пять голов, чтобы догнать Грецки. Пресс-служба НХЛ спрогнозировала, что спортсмен при сохранении нынешней результативности побьет рекорд в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».