Овечкин забил «Баффало» и сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех шайб

Российский хоккеист Александр Овечкин поразил ворота «Баффало Сэйбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить всего четыре шайбы.

Команды сошлись на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поразил ворота противника в третьем периоде и отметился двумя результативными передачами, но это не помогло его команде победить — матч окончился со счетом 5:8 в пользу «Баффало Сэйбрз».

«Вашингтон Кэпиталз» остался на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, его противник — на 16-й. На счету Овечкина 890 голов в карьере в НХЛ. Результат канадского хоккеиста Гретцки составляет 894 гола.

Ранее Овечкин признался, что наслаждается погоней за рекордом. Предыдущую шайбу он забил в матче против «Виннипег Джетс».