«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова в адрес лыжницы, пожаловавшейся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани. Спортивный журналист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению Вяльбе, слова спортсменки Анастасии Кулешовой о плохих номерах не соответствуют действительности. Глава ФЛГР посоветовала ей найти хорошую гостиницу в своем родном городе Сарове.

Губерниев напомнил Вяльбе, что Саров является наукоградом, где расположен федеральный ядерный центр.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров — легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», — написал спортивный журналист.

В конце ноября Вяльбе нелестно высказалась об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая сейчас живет в Испании. В ответ на это Губерниев заявил, что глава ФЛГР окончательно «слетела с катушек».