«Не числом, а умением». Путин высоко оценил результаты российских паралимпийцев в Милане

Президент Владимир Путин назвал триумфом выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии. Об этом он заявил в Кремле во время церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу.

Глава государства отметил, что в прошлом спортивном сезоне ярко проявили себя российские представители самых разных видов спорта.

«Но конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане», — заявил президент.

Он добавил, что российская команда сумела подняться на третью строчку общего зачета, хотя по численности заметно уступала ключевым соперникам. Такой итог он охарактеризовал как исключительное достижение.

«Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», — подчеркнул Путин.

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо российская сборная, в состав которой входили шесть человек, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Согласно указу президента, несколько российских паралимпийцев были награждены орденом Дружбы.