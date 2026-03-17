Российские паралимпийцы вернулись домой с историческим результатом

Российские спортсмены вернулись в Москву после успешного выступления на Паралимпийских играх в Италии. Сборная из шести человек завоевала 12 медалей, став третьей в общекомандном зачете, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Первой золотой медалью обеспечила победу российская горнолыжница Варвара Ворончихина, впервые выигравшая такое важное соревнование. После победы ее переполняли эмоции, отметила спортсменка.

Самой успешной оказалась лыжница Анастасия Багиян, завоевавшая три золота. Триумфальное возвращение стало возможным благодаря упорству и труду наших спортсменов, преодолевших все трудности отбора и соревновательного пути. Возвращаясь домой, они подтвердили статус России как одной из сильнейших спортивных держав планеты.