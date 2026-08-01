Названы кандидаты в президенты ФИФА после изгнания Инфантино
The Telegraph: УЕФА ищет кандидата на пост главы ФИФА вместо Инфантино
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активно ищет претендента на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо Джанни Инфантино. Организация принципиально не рассматривает европейцев, сообщила газета The Telegraph.
УЕФА разработала план по дискредитации Инфантино, написанный им же более 10 лет назад и заключающийся в продвижении конкурента. Поиск кандидатуры на пост главы ФИФА идет, предпочтение отдается объединяющей фигуре, не связанной с Европой.
Рассматривается президент Азиатской футбольной конфедерации Шейх Салман, который в 2016 году с небольшим отрывом проиграл Инфантино. Руководство УЕФА питает симпатию также к канадскому президенту Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна Виктору Монтальяни.
«Он обладает отличными лидерскими качествами», — сказал один из инсайдеров.
Ранее СМИ сообщили, что УЕФА потребует отставки Инфантино. Это связано со скандалом вокруг попытки продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.