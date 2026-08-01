Названы кандидаты в президенты ФИФА после изгнания Инфантино

УЕФА разработала план по дискредитации Инфантино, написанный им же более 10 лет назад и заключающийся в продвижении конкурента. Поиск кандидатуры на пост главы ФИФА идет, предпочтение отдается объединяющей фигуре, не связанной с Европой.

Рассматривается президент Азиатской футбольной конфедерации Шейх Салман, который в 2016 году с небольшим отрывом проиграл Инфантино. Руководство УЕФА питает симпатию также к канадскому президенту Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна Виктору Монтальяни.

«Он обладает отличными лидерскими качествами», — сказал один из инсайдеров.

Ранее СМИ сообщили, что УЕФА потребует отставки Инфантино. Это связано со скандалом вокруг попытки продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.