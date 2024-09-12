Названа предварительная причина смерти юного спортсмена в Истре

Источник 360.ru: юный каратист умер в Истре от острой сердечной недостаточности

Внезапная смерть ученика седьмого класса на тренировке по карате в городском округе Истра связана с острой сердечной недостаточностью. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

Собеседник подчеркнул, что это предварительные данные и окончательную причину установит назначенная экспертиза.

Юноша потерял сознание после тренировки в молодежном клубе «Характер спортсмена». Тренер незамедлительно вызвал на место врачей, но они только констатировали смерть мальчика.

Руководитель спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена», которой принадлежит клуб, Алексей Годунов в беседе с 360.ru заявил, что никаких проблем со здоровьем у ребенка не было.

Он добавил, что сейчас ждет информацию от врачей и других компетентных органов.

Telegram-канал Shot ранее заявил, что умерший школьник проходил регулярные медицинские осмотры и жестких ударов от соперника в ходе тренировки не получил. Причины внезапной смерти юноши установит назначенная экспертиза.