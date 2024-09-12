«Все было с мальчиком хорошо». Глава спортклуба Истры рассказал о внезапной смерти школьника

Тренировка по карате в спортивном клубе Истры закончился внезапной смертью семиклассника, который занимался спортом около шести лет. Как сообщил Telegram-канал Shot, школьник потерял сознание после поединка. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Руководитель спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» Алексей Годунов в комментарии 360.ru заявил, что пока не знает, что именно произошло с юным спортсменом, потому что не получил всю информацию от компетентных органов.

«Все было с мальчиком хорошо. Информации от врачей пока нет», — заявил он.

По данным Shot, в клубе заявили, что школьник был здоров и регулярно проходил медицинский осмотр. Жестких ударов в ходе поединка он не получал. Родители мальчика вины тренера не увидели, потому за своими учениками тот внимательно следил. Причину смерти ученика установит экспертиза.

В конце декабря прошлого года в Первоуральске умер 14-летний участник открытого первенства по боксу. Причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма, которую юный спортсмен получил после ряда пропущенных ударов. В ходе боя мальчик потерял сознание. С ринга его забрали врачи, но спасти не успели. Подросток умер по дороге в больницу.