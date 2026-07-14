На сайте МОК впервые с 2023 года появился раздел о России

На официальном сайте Международного олимпийского комитета впервые с 2023 года заработал раздел про Россию. Об этом свидетельствуют данные портала МОК.

На странице указаны адрес Олимпийского комитета России, ссылка на официальный сайт, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако 7 июля исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

На прошлой неделе Международная федерация футбола заявила о намерении обсудить рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении российских атлетов.