На международном турнире UFC в Абу-Даби прозвучал хит «Матушка Земля»

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел на ринг под российскую песню «Матушка Земля». Трансляцию боя в Абу-Даби провел Матч ТВ .

Бразилец одержал победу над британским спортсменом Луи Сазерлендом. Уже в первом раунде он отправил оппонента в технический нокаут.

Ранее президент США Дональд Трамп запланировал провести бой UFC прямо на территории Белого дома в честь своего восьмидесятилетнего юбилея. Бывший чемпион смешанных единоборств Конор Макгрегор признался, что получит за поединок в Вашингтоне 100 миллионов долларов и 100 «золотых виз» США для семьи и друзей.

Американист Павел Кошкин предположил, что Трамп таким образом решил нестандартным образом привлечь внимание общественности. Эксперт сравнил турнир UFC с гладиаторскими боями Древнего Рима.