Научный сотрудник РАН Кошкин связал проведение боя UFC в Белом доме с нестандартным стилем правления Трампа

Проведение боя UFC непосредственно в Белом доме, запланированное Дональдом Трампом на свой восьмидесятилетний юбилей 14 июня 2026 года, является ярким примером нестандартного подхода экс-президента к привлечению внимания общественности. По мнению научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина, такое мероприятие может восприниматься как своеобразное удовлетворение потребностей публики в ярких зрелищах и развлечениях, подобно гладиаторским боям Древнего Рима. Об этом написало ИА НСН .

Ранее предполагалось, что турнир состоится в июле и будет приурочен ко Дню независимости Соединенных Штатов, отмечаемому ежегодно 4 июля. Однако решение перенести событие именно на территорию Белого дома вызвало широкий резонанс среди американской общественности и политиков.

Кошкин подчеркнул, что подобный шаг значительно отличается от устоявшихся традиций политического устройства США, где столица Вашингтон традиционно ассоциируется с серьезностью и официальностью принимаемых решений. Организация спортивного события в столь символическом месте, по словам эксперта, выглядит как провокационный жест, направленный на привлечение общественного внимания и высмеивание оппонентов, особенно представителей Демократической партии, которые наверняка негативно отреагируют на подобное развитие событий.