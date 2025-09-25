Макгрегор похвастался гонораром за бой у Белого дома

Макгрегор заявил, что за бой у Белого дома получит 100 миллионов долларов

Экс-чемпион смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор рассказал, какой получит гонорар за участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом боец сообщил в соцсети X.

«100 миллионов долларов за бой у Белого дома и 100 „золотых виз“ США для семьи и друзей», — написал он.

Макгрегор отметил, что с нетерпением ждет возможности «снова развлечь бойцовский мир».

Турнир планируется провести в 2026 году. Президент Дональд Трамп предложил использовать свою резиденцию как площадку для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США.

Детали турнира пока не раскрывались.

Ранее боец MMA заявил о планах баллотироваться на пост президента Ирландии. Однако позже Макгрегор отказался от своих планов, заявив, что для него это было непростым решением.