«Мы бы обошли их всех». Российские синхронисты обвинили судей чемпионата Европы в предвзятости

Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место на чемпионате Европы и заявили о несправедливом судействе. Об этом рассказал «Матч ТВ» .

Россияне получили за выступление 238,0834 балла. После завершения программы Трофимов выразил недовольство оценками и отметил, что пока не пересматривал номер.

«Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех», — сказал он.

13 апреля World Aquatics приняла решение допустить российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года для спортсменов и РФ и Белоруссии, прекратили свое действие.