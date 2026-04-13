World Aquatics допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта сняла все ограничения со спортсменов с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics.

«Решение приняли после проведенной консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов World Aquatics», — заявили в организации.

В World Aquatics добавили, что россияне и белорусы имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации с гимном, флагом и соответствующей национальной униформой.

Спортсменов допустят после прохождения проверки данных в органе по обеспечению честности Aquatics Integrity Unit и как минимум четырех антидопинговых тестов.

В конце марта Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций снял с Всероссийской федерации легкой атлетики связанные с допингом санкционные ограничения.