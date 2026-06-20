«Можно пасть еще ниже». Президент Аргентины вступился за семью Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей осудил телеведущую Флоренсию Пенью, которая сообщила в эфире недостоверную информацию о смерти отца футболиста Лионеля Месси. Об этом он написал в соцсети X .

Милей заявил, что публикация таких сведений без проверки выходит за рамки профессиональной этики и может причинить боль близким человека, о котором идет речь. Он подчеркнул, что СМИ обязаны особенно осторожно обращаться с информацией, касающейся семьи и здоровья.

«Когда кажется, что со стороны средств массовой информации мы видели уже все, определенные персонажи напоминают нам, что всегда можно пасть еще ниже, произнести еще худшую мерзость и нанести еще больше вреда», — написал он.

Президент подчеркнул, что даже в случае подтверждения такой информации ее разглашение было бы недопустимым, поскольку речь идет о частной жизни человека.

Сама телеведущая ранее принесла свои извинения семье Месси за некорректную информацию.