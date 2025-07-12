Московский ЦСКА в восьмой раз завоевал Суперкубок России

Встреча прошла на «Ак Барс Арене» со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник Игорь Дивеев. С трибун за игрой следили более 34 тысяч человек.

ЦСКА в этом сезоне получил не только Суперкубок России, но и Кубок России, а также бронзу Российской премьер-лиги. Разыгранный в Казани трофей команде достался в восьмой раз — до этого она побеждала в 2018, 2014, 2013, 2009, 2007, 2006 и 2004 годах. Больше только у «Зенита» — девять штук.

«Краснодар» упустил титул второй раз подряд. В прошлом году его обошел «Зенит» со счетом 2:4. При этом он победил в чемпионате Российской премьер-лиги.