Сегодня 16:58 «Футбол — это навсегда». Погребняк — о победе «Краснодара» и первых шагах в спорте Погребняк назвал ставший чемпионом РПЛ «Краснодар» мощной машиной 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Победа футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате Российской премьер-лиги стала неожиданной для Павла Погребняка, который по старой памяти болел за «Зенит». Кубанская команда прервала шестилетнюю гегемонию петербургского клуба, обеспечив повышенный интерес к следующему сезону. Об этом футболист рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой на Петербургском экономическом форуме.

«Краснодар» в представлении не нуждается

Погребняк отметил, что благодарен организаторам Российской премьер-лиги за то, что второй год подряд борьба за чемпионский титул становится по-настоящему зрелищной, а интрига держится до последнего матча.

«В том году были „Зенит“ — „Краснодар“ — „Динамо“, в этом году — „Зенит“ — „Краснодар“. Это очень круто с точки зрения популяризации российского спорта и футбола. Поэтому „Краснодар“ в представлении не нуждается», — заявил футболист.

Фото: 360.ru

Погребняк добавил, что завоевание чемпионского титула — во многом заслуга владельца клуба Сергея Галицкого, который сделал очень много не только для спорта, но и для своего родного города.

Спортсмен добавил, что поздравляет «Краснодар» с заслуженным званием чемпиона и с нетерпением ждет следующего сезона, где борьба продолжится.

Они молодцы, прервали гегемонию «Зенита», которая длилась шесть лет подряд. Тем интереснее будет следующий год, и «Зенит» всеми силами попытается вернуть свое имя на пьедестал. Павел Погребняк

Собеседник 360.ru признался, что внимательно следил за последним матчем чемпионата и переживал за «Зенит» как за свою бывшую команду, в составе которой завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом России. «До последнего тура думал, что это будет седьмое чемпионство по ряду. Но тем не менее судьба распорядилась иначе», — сказал футболист.

По его мнению, сошедшиеся в борьбе за чемпионство «Краснодар» и «Зенит» останутся фаворитами следующего сезона.

Погребняк отметил, что победу кубанскому клубу принесли высококвалифицированные футболисты, которые полностью раскрыли себя в этом году. «[Эдуард] Сперцян и [Джон] Кордоба, которого я считаю лучшим нападающим на данный момент в России, которого хотели многие топ-клубы. В совокупности желания футболистов, квалификация и мощь Галицкого создали такую машину, которая выиграла чемпионат», — подчеркнул футболист.

Фото: 360.ru

Пластиковые окна на первые премиальные

Отвечая на вопрос о спортивной карьере, Погребняк отметил, что в футбол пришел в шесть лет, но в профессиональный спорт попал довольно поздно.

«Спасибо Олегу Ивановичу Романцеву, который дал мне шанс проявить себя в основе „Спартака“», — признался игрок.

Он добавил, что тогда сильно волновался, а на первые премиальные родители поставили в квартиру пластиковые окна. «Эмоции были незабываемые. Как видите, я до сих пор их помню. И на самом деле это очень круто», — добавил Погребняк.

Фото: 360.ru

Возвращение на поле

Погребняк не исключил, что может вернуться в футбол, но пока занимается другими видами спорта.

«Обожаю большой теннис, хоккей. Вчера был матч на ПМЭФ — правительство Санкт-Петербурга против бизнеса. Сегодня матч за третье место. <…> В футбол тоже, конечно, играю. Футбол — это навсегда. Это моя жизнь», — признался спортсмен.

Погребняк добавил, что поддерживает связь с бывшими коллегами по «Зениту» Андреем Аршавиным, Владиславом Радимовым, Александром Анюковым и московскими спортсменами Денисом Глушаковым и Юрием Жирковым. «В одном доме живу с Черчесовым, Павлюченко. То есть электорат спортивный со мной», — пошутил футболист. Он добавил, что сейчас в России популяризация спорта находится на хорошем уровне, и пожелал всем юным дарованием никогда не сдаваться, когда что-то не получается, а двигаться только вперед.