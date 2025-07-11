Комментатор Черданцев заявил, что чемпионство «Краснодара» зависит от здоровья Галицкого

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказал мнение о будущем футбольного клуба «Краснодар». В эфире программы «Джентльмены спорта» на радио KP.RU он обозначил факторы, которые могут сделать «Краснодар» командой-династией, завоевывающей титулы в Российской Премьер-Лиге.

Черданцев подчеркнул, что у «Краснодара» есть все предпосылки для достижения такого статуса. Однако успех зависит не только от материальной базы, но и от людей, которые управляют клубом.

«Пока Сергей Николаевич Галицкий лично занимается всеми этими делами и все находится под его контролем, это многообещающая перспектива», — отметил комментатор.

Тем не менее, он выразил сомнения относительно того, насколько хватит сил, желания и здоровья Галицкому для продолжения такого активного участия в делах клуба.

«Пока Сергей Николаевич в деле, у Краснодара есть все шансы и перспективы стать той самой командой-династией, о которой идет речь», — заключил Черданцев.

Напомним, что 12 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Прямую трансляцию покажет федеральный канал «Матч ТВ».