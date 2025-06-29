Молдавия запретила въезд в страну 195 спортсменам из России и Белоруссии

Власти Молдавии не разрешили въезд в страну более 190 спортсменам из России и Белоруссии. Об этом сообщила Федерация кикбоксинга России .

По информации федерации, посольство России в Молдавии направило официальное письмо, в котором подтвердило, что молдавские власти запретили въезд 195 спортсменам. В основном это представители России и Белоруссии. В документе говорится, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности.

«Федерация кикбоксинга России получила официальное письмо от посольства РФ в Республике Молдавия с подтверждением причин отмены чемпионата Европы среди взрослых, запланированного на 22–27 июня в Кишиневе. Молдавские власти признали турнир „противоречащим общественным интересам“ и обвинили российскую делегацию в „угрозе нацбезопасности“. Был запрещен въезд более чем 190 спортсменам из России и Белоруссии. В соревнованиях разрешено участие только юниорских команд», — говорится в сообщении ФКР.

На этом фоне приняли решение отменить соревнования среди взрослых на чемпионате Европы по кикбоксингу.

Ранее задержанные молдавские разведчики рассказали о задачах в России. Один из них проходил обучение по проведению тайниковых операций, сбору информации и установлению контакта с гражданами, представляющими интерес для молдавской разведки.