Задержанные молдавские разведчики рассказали о задачах в России

Пресс-служба ФСБ
Фото: Пресс-служба ФСБ

Агентов молдавской разведки отправили в Россию для выполнения «важных» заданий. Об этом он рассказал во время допроса. Предоставленную пресс-службой ФСБ видеозапись опубликовал RT.

«Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы», — заявил он.

Второй задержанный рассказал, что он проходил обучение по проведению тайниковых операций, сбору информации из России и установлению контакта с гражданами, представляющими интерес для молдавской разведки.

Двух агентов разведки Молдавии задержали в Москве 25 июня. Иностранцев арестовали. Против них возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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