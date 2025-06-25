Задержанные молдавские разведчики рассказали о задачах в России

Агентов молдавской разведки отправили в Россию для выполнения «важных» заданий. Об этом он рассказал во время допроса. Предоставленную пресс-службой ФСБ видеозапись опубликовал RT .

«Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы», — заявил он.

Второй задержанный рассказал, что он проходил обучение по проведению тайниковых операций, сбору информации из России и установлению контакта с гражданами, представляющими интерес для молдавской разведки.

Двух агентов разведки Молдавии задержали в Москве 25 июня. Иностранцев арестовали. Против них возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».