МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов

МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

Исполком Международного олимпийского комитета временно отменил решение, действовавшее с 12 октября 2023 года о приостановке деятельности российского объединения.

Также МОК отменил рекомендации по недопуску спортсменов из России к международным соревнованиям. При возвращении российские атлеты должны будут пройти допинг-контроль.

В июне юниоров из России допустили с флагом и гимном до соревнований в 24 олимпийских видах спорта. В список вошли фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, дзюдо, волейбол, бейсбол, софтбол, ски-альпинизм, спортивная и художественная гимнастика, синхронное плавание.