Российские юниоры выступят с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Российских юниоров допустили с флагом и гимном до соревнований в 24 олимпийских видах спорта. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — подчеркнул он.

В список соревнований, в которых разрешили участвовать с российским триколором, вошли фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, дзюдо, волейбол, бейсбол, софтбол, ски-альпинизм, спортивная и художественная гимнастика, синхронное плавание и другие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета сохранить ограничения для российских спортсменов. По его словам, этот шаг разочаровал Кремль. Юридическая комиссия МОК продолжит работу по возвращению России в олимпийскую семью.