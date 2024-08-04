МОК объявил незаконными гендерные тесты спортсменов

«Эти тесты не являются легитимными», — подчеркнул он.

Адамс также назвал шокирующими слова главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который пообещал наградить спортсменок, которые провели поединки против проваливших гендерный тест соперниц.

«Никакого доверия или авторитета», — заявил Адамс.

Спортсмены-трансгендеры Иман Хелиф и Линь Юйтин не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года. Но МОК одобрил их участие в женском турнире Игр-2024.

Ранее итальянская боксерша Анджела Карини заявила о завершении карьеры в боксе после того, как проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира Хелиф. Девушка ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот случай, отметил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что «миром стало править безумие». Его возмутило, что мужчины избивают женщин и получают за это медали.

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