Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA после Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает возглавлять чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликовали на официальном сайте организации.
На Уимблдоне первая ракетка России дошла до второго круга, где уступила чешке Барборе Крейчиковой. Это не помешало 19-летней теннисистке сохранить лидерство в гонке. Другая представительница России Екатерина Александрова, пробившаяся в третий раунд на лондонском турнире, поднялась сразу на 12 позиций и теперь занимает 36-е место.
Победительница Уимблдона чешка Линда Носкова взлетела с 12-й на седьмую строчку, а финалистка Каролина Мухова поднялась на четвертое место. Первая ракетка мира Арина Соболенко осталась второй, Елена Рыбакина из Казахстана — третьей.
Ранее действующая чемпионка Уимблдона Ига Швентек проиграла представительнице Филиппин Александре Эале в третьем круге турнира.