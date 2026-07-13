Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA после Уимблдона

На Уимблдоне первая ракетка России дошла до второго круга, где уступила чешке Барборе Крейчиковой. Это не помешало 19-летней теннисистке сохранить лидерство в гонке. Другая представительница России Екатерина Александрова, пробившаяся в третий раунд на лондонском турнире, поднялась сразу на 12 позиций и теперь занимает 36-е место.

Победительница Уимблдона чешка Линда Носкова взлетела с 12-й на седьмую строчку, а финалистка Каролина Мухова поднялась на четвертое место. Первая ракетка мира Арина Соболенко осталась второй, Елена Рыбакина из Казахстана — третьей.

Ранее действующая чемпионка Уимблдона Ига Швентек проиграла представительнице Филиппин Александре Эале в третьем круге турнира.