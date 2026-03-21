Минспорт признал женские ММА видом спорта в России
Министерство спорта России добавило женские смешанные единоборства (ММА) во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев, сообщила пресс-служба организации.
«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женского ММА!» — заявил он.
Фатеев подчеркнул, что искренне рад за спортсменок: теперь они могут получать спортивные разряды, звания и титулы. Уже весной, на чемпионате России 2026 года в Сочи, женщины выйдут на ринг в новом статусе.
«Уверен, что у наших спортсменок будет высокая конкуренция и красивые поединки», — отметил президент Союза ММА России.
Ранее олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф ушла из спорта из-за гендерного скандала. Результаты медицинских тестов и обследований показали, что она мужчина.
