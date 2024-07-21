Минеев против Исмаилова. Чемпион мира по кикбоксингу рассказал, за кого болеет

Чемпион мира по кикбоксингу Хасиков пожелал Минееву победы в бою с Исмаиловым

Предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове прокомментировал чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. В комментарии 360.ru он рассказал, за кого из бойцов будет болеть.

«Скажу без преувеличения, что люблю обоих спортсменов. Когда говорю о Минееве и об Исмаилове», — отметил Хасиков.

По словам главы Калмыкии, оба бойца вносят огромный вклад в развитие спорта в России, в частности, в единоборствах.

«Но Володя — мой младший товарищ, в каком-то смысле, воспитанник. Поэтому сердцем я переживаю за него. И желаю ему яркой победы», — резюмировал он

До этого боец RCC Иван Штырков, дравшийся с обоими спортсменами, предположил, что благодаря своему боксерскому опыту победит Исмаилов.

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский заявил, что личная неприязнь замотивирует Минеева и Исмаилова на победу.