Боец RCC Штырков оценил шансы Минеева и Исмаилова на победу в боксерском поединке

Боец RCC Штырков: 60 на 40% в пользу победы Исмаилова на встрече с Минеевым

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретятся в третий раз для того, чтобы окончательно решить, кто же сильнее. Первая встреча спортсменов закончилась ничьей, а во второй Минеев одержал победу в третьем раунде. Оба боя прошли по правилам смешанных единоборств. На этот раз бойцы поднимутся на боксерский ринг. Шансы на победу спортсменов в комментарии 360.ru оценил боец RCC Иван Штырков, который принимал участие в боях с обоими соперниками.

Он отметил, что оценивает шансы Магомедова на победу выше, так как у него хороший опыт в профессиональных боях по боксу.

«У него именно ударная техника, и она неудобна для соперника. Он работает в левше, и его скоростные и взрывные атаки очень неожиданные. К ним всегда очень тяжело подготовиться. Также он раскачивается и заставляет постоянно напрягаться, что доставляет определенный дискомфорт», — заявил Штырков.

Боец добавил, что стихия Владимира Минеева — это кикбоксинг, который отличается от классического бокса дистанцией, а также включает в себя удары ногами. Но так как предстоящий поединок спортсмены проведут по правилам бокса, Минееву его навыки не помогут.

«Поэтому 60 на 40% в пользу победы Маги», — пояснил Штырков.

Собеседник 360.ru добавил, что Магомедов уже сделал выводы в противостоянии с другими оппонентами, владеющими смешанными стилями боев, поэтому накопленный опыт он вполне может использовать в своем противостоянии против Минеева.

Перед обоими бойцами стоит еще одна задача — продержаться восемь раундов по три минуты. Это достаточно длительная дистанция для любого бойца, даже профессионального. Штырков подчеркнул, что сам поединок ему больше интересен с точки зрения давней истории противостояния Исмаилова и Минеева, которую он назвал трилогией.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области заявили, что трансляцию боя увидят зрители из 10 стран мира.