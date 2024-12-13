Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России

Министр спорта Михаил Дегтярев выиграл выборы на пост президента Олимпийского комитета России. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» .

Выборы проходили на безальтернативной основе. За Дегтярева проголосовали 197 человек, воздержались двое, голосов против не было.

При этом сам министр в предвыборной речи пообещал, что объединять Минспорта и ОКР не планируется.

«Речь идет о единых и согласованных действиях по возвращению России [на международные соревнования]», — подчеркнул Дегтярев.

Ранее он заявлял, что Россия начала сближаться с Международным олимпийским комитетом, и призывал прекращать оскорбления и обвинения. Дегтярев рассказал, что лично встречался на нейтральных площадках с международными чиновниками и вел диалог о дальнейшей судьбе российского спорта.

Предыдущим главой ОКР был Станислав Поздняков, оставивший пост по собственному желанию в октябре.