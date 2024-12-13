Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России
Министр спорта Михаил Дегтярев выиграл выборы на пост президента Олимпийского комитета России. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Выборы проходили на безальтернативной основе. За Дегтярева проголосовали 197 человек, воздержались двое, голосов против не было.
При этом сам министр в предвыборной речи пообещал, что объединять Минспорта и ОКР не планируется.
«Речь идет о единых и согласованных действиях по возвращению России [на международные соревнования]», — подчеркнул Дегтярев.
Ранее он заявлял, что Россия начала сближаться с Международным олимпийским комитетом, и призывал прекращать оскорбления и обвинения. Дегтярев рассказал, что лично встречался на нейтральных площадках с международными чиновниками и вел диалог о дальнейшей судьбе российского спорта.
Предыдущим главой ОКР был Станислав Поздняков, оставивший пост по собственному желанию в октябре.