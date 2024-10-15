Поздняков оставит должность президента Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков поставит пост президента Олимпийского комитета России. Он покинет должность после досрочных выборов в декабре, сообщила пресс-служба организации.

По его словам, для назначения нового главы ОКР сложились различные предпосылки, в том числе и экономические. Исполком Олимпийского комитета России 7 ноября на заседании назначит дату для собрания, на котором переизберут главу организации, добавил Поздняков.

«До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме», — подчеркнул он.

Глава комитета напомнил, что Россия столкнулась с геополитическими вызовами, поэтому ей следует централизовать ключевые сферы деятельности, к которым относится и спорт высших достижений. Роль государства имеет решающее значение для обеспечения эффективных результатов и для подготовки будущих поколений спортсменов, заключил Поздняков.

Ранее он заявил, что ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр. Организация поддерживает российских спортсменов на международных соревнованиях, несмотря на то, что организаторы не предоставляют равных условий для атлетов.