В Минспорте заявили о сближении России с МОК

Россия начала процесс сближения с Международным олимпийским комитетом, пора завершить оскорбления и обвинения. Об этом на Всероссийском форуме новых медиа в Москве заявил министр спорта Михаил Дегтярев, его слова привело РИА «Новости» .

Дегтярев подчеркнул, что диалог с МОК идет непублично. Лично он также встречался на нейтральных площадках с международными чиновниками.

«Наверное, вы заметили изменение в риторике, сближение началось. Я считаю, что пора заканчивать оскорбления и обвинения, нужно начать сближение олимпийского комитета России с МОК. По второму образованию я юрист, в ОКР мы усилимся. Будем двигаться, дай бог», — сказал он.

Российских спортсменов после начала специальной операции отстранили от участия в международных соревнованиях во многих видах спорта. На Олимпиаде в Париже россияне выступали в нейтральном статусе без национальных символов.

Ранее Дегтярев 7 ноября подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России после ухода с поста Станислава Позднякова.