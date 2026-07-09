Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, его процитировал ТАСС .

Он напомнил, что накануне федерация волейбола вернула российским командам допуск на турниры и заверил, что процесс будет продолжаться.

Исполком Международного олимпийского комитета 7 июля временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Он также порекомендовал спортивным федерациям отменить ограничения, наложенные на российских спортсменов.

Дегтярев назвал решение о снятии санкций четким сигналом к тому, что олимпийское движение должно быть вне политики.