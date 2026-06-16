Болельщики пронесли флаг России на матч ЧМ по футболу между Францией и Сенегалом

На стадионе «Метлайф» в америкнском городе Ист-Ратерфорде развернули флаг России. Болельщики пронесли его на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала, сообщил ТАСС .

Триколор показался на трибуне на 30-й минуте встречи. Большинство болельщиков в секторе держали в руках флаги Сенегала, но один из них развернул флаг России.

Матч первого тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года начался вечером 16 июня. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счет на 66-й минуте, забив в ворота Сенегала.

Международные спортивные федерации в 2022 году отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований. В мае исполнительный комитет FISU смягчил ограничения.