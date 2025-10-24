Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ по спортивной гимнастике

Мельникова выиграла серебро на брусьях на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль на разновысоких брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. По итогам выступления она набрала 14,500 балла.

Золото завоевала представительница Алжира Кайлия Немур (15,566 балла), третье место — у китаянки Ян Фаньюйвэй (14,500). Еще одна россиянка — Лейла Васильева — стала шестой (14,066).

Ранее на турнире Мельникова выиграла золотые медали в опорном прыжке и многоборье. Чемпионат мира в Джакарте продлится до 25 октября, российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе — без флага и национального гимна.

Мельниковой 25 лет. Спортсменка является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых наград Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что россияне не примут участия в Паралимпиаде-2026 в Италии из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.