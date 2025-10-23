Гимнастка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Джакарте. Россиянка опередила американку Леанне Вонг и китаянку Чжан Цинъин.

Российская спортсменка набрала в четырех видах программы в общей сумме 55,066 балла. Эта вторая победа в карьере Мельниковой в личном первенстве чемпионатов мира.

Мельникова с триумфом выступила в четырех дисциплинах. В опорном прыжке она стала второй с результатом 14,100 балла. На брусьях гимнастка также заняла второе место (14,700 балла). По результатам двух видов россиянка вышла в лидеры общего зачета.

На бревне гимнастка получила 12,800 балла. В вольных упражнениях она вернулась на вторую позицию с результатом 13,466 балла, что принесло ей первое место в многоборье.

